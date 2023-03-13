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ستامفورد بريدج
الإفطار سيقام يوم 26 من الشهر الجاري

تشيلسي يقيم إفطاراً رمضانياً لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

العربية.نت
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أعلن نادي تشيلسي يوم الاثنين عن إقامة إفطار رمضاني في ملعبه ستامفورد بريدج يوم 26 مارس الجاري، لأول مرة في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي.

وقال تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي: يتيح الإفطار المفتوح للمسلمين في شهر رمضان، فرصة التجمع لتناول الإفطار معا، بالإضافة إلى توفير مساحة للحوار، ويعد أكبر حدث مجتمعي في المملكة المتحدة.

وأشار النادي الإنجليزي إلى أنه سيتم دعوة عدد من المساجد المحلية وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي وطلاب المدارس للحضور، إلى جانب موظفي النادي.

وقال سيمون تايلور، رئيس مؤسسة تشيلسي الخيرية: يسعدني الإعلان عن الإفطار المفتوح، ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز يقوم بذلك، إن الاعتراف بشهر رمضان ومجتمعنا المسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني وأنا أتطلع إلى الترحيب بالجميع يوم الأحد 26 مارس.

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