حجازي: اتحاد جدة بلغ نصف النهائي بـ"قوة الشخصية"

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أكد المصري أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة أن قوة شخصية الفريق قادته للفوز على الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية والصعود إلى نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء.
وأضاف حجازي في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: الاتحاد لم يبدأ المباراة بالشكل المثالي وهو ما مكن الفيحاء من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن الاتحاد تحكم في اللقاء بعد ذلك وحد من خطورة أصحاب الأرض.
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وبسؤاله عن تأثر الفريق بالجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون في المباراة الماضية أمام النصر في قمة دوري المحترفين السعودي، قال حجازي: بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا في المباراة الماضية والتي كانت قبل 3 أيام فقط، لكن الاستعداد من الناحية البدنية خلال فترة توقف كأس العالم كان ضروريًا للغاية من أجل تأهيل اللاعبين لهذه الفترة التي تشهد ضغطًا في المباريات.
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