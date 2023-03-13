مدرب ألمانيا ينتقد تصرفات لاعبيه في كأس العالم

اعترف هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بارتكاب أخطاء ساهمت في خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، لكنه أكد أيضا أنه جرى التعامل مع الفريق بشكل غير عادل.

وفي مقابلتين مع مجلة "كيكر" الرياضية وصحيفة "سودويتشه تسايتونغ"، نشرتا يوم الاثنين، رحب فليك بتعيين المهاجم الألماني السابق والمدرب السابق رودي فولر في منصب مدير المنتخب.

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وقال فليك في مقابلته لمجلة "كيكر": رودي كان لاعبا أساسيا في كرة القدم الألمانية في العقود الماضية. لديه خبرة كبيرة، أستمتع بالحوار معه، فنحن منسجمان.

وحول ما فعله منتخب ألمانيا وتحديداً عندما غطى اللاعبون أفواههم قبل بداية مباراة اليابان، قال فليك بهذا الشأن :لم يكن هذا أمرا جيدا وأتمنى أن نتعلم من ذلك الموقف. جميعنا، أنا والسياسيون وكذلك اتحاد الكرة، لا يفترض أن تكون هناك مثل هذه الضغوط مجددا، سواء لدى اللاعبين كأفراد أو لدى الفريق بشكل عام.