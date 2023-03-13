نصيحة لكلوب: صلاح ليس مهاجماً كبيراً.. تخلص منه فوراً

نصح جون ألدريج لاعب ليفربول السابق، الألماني يورغن كلوب مدرب الفريق الحالي بالتخلص من محمد صلاح نجم وهداف الفريق في أسرع وقت لاستثمار قيمة انتقاله بإعادة بناء الفريق الذي يعاني من تذبذب واضح في النتائج خلال الموسم الحالي.
وتلقى ليفربول خسارة قاسية أمام بورنموث يوم السبت بهدف دون رد شهدت إهدار صلاح، كبير هدافي الفريق عبر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ركلة جزاء بشكل غريب، جعلت الفريق يقف في المركز السادس برصيد 42 نقطة وبفارق 6 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وقال ألدريج، لاعب ليفربول في الثمانينات الميلادية، في تصريحات نقلتها "ميرور": بيع صلاح هذا الصيف واستثمار المبلغ بإعادة بناء الفريق مجدداً، فليفربول بحاجة إلى مهاجم كبير وببساطة صلاح لم يكن كذلك في مباراة بورنموث.
وواصل اللاعب الفائز بالدوري الإنجليزي مع الفريق الأحمر: ما حدث أمام بورنموث غير مقبول ويجب أن نتأكد من عدم تكراره مرة أخرى.
ومدد صلاح عقده مع ليفربول الصيف الماضي حتى 2023، وهو هداف الفريق هذا الموسم برصيد 22 هدفاً.
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