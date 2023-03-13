"قضية نيغريرا".. القضاء الإسباني يحقق مع إنريكي وفالفيردي

كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن القضاء الإسباني طلب من لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي، المدربين السابقين لبرشلونة، الإدلاء بشهادتهما في قضية نيغريرا التي اتهم فيها النادي الكاتالوني بالفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية.

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

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وبحسب صحيفة "الباييس" سيضطر إنريكي وفالفيردي إلى الإدلاء بشهادتهما في القضية، ويجب على كليهما توضيح ما إذا كانا على علم بوجود المزاعم المذكورة.

وكان فالفيردي، المدرب السابق لبرشلونة بين عامي 2017 و2020 صرح علنا عن القضية، قائلا: لم يكن لدي أي فكرة عن هذا الأمر.

وحقق فالفيردي مع النادي الكاتالوني لقب الدوري الإسباني مرتين إضافة إلى كأس الملك والسوبر الإسباني.

فيما درب لويس إنريكي برشلونة في الفترة من 2014 إلى 2017، وتوج بدوري أبطال أوروبا إضافة إلى مونديال الأندية والدوري الإسباني "مرتين" وثلاثة مرات بكأس الملك مع نسخة لكل من السوبر الإسباني والأوروبي.