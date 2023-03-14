الإصابة تغيب غارناتشو عن يونايتد والأرجنتين

أكد أليخاندرو غارناتشو جناح مانشستر يونايتد، أنه سيبتعد عن المباريات المقبلة في فترة حاسمة من الموسم بعد إصابته في الكاحل أثناء تعادل فريقه بدون أهداف مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع الجاري.

وأدى التحام مع كايل ووكر-بيترز مدافع ساوثهامبتون لإصابة غارناتشو ما أجبر إريك تن هاغ مدرب يونايتد على استبدال لاعبه الذي شارك كبديل في المباراة وغادر غارناتشو ملعب أولد ترافورد في وقت لاحق على عكازين.

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وكان الجناح البالغ عمره 18 عاما يستعد للظهور الأول مع منتخب الأرجنتين بعد موسم رائع سجل فيه أربعة أهداف وصنع مثلها في جميع المسابقات لكن سيتعين عليه الآن الانتظار لارتداء قميص الفريق المتوج بكأس العالم.

وكتب عبر حسابه على انستغرام "من الصعب وصف ما أشعر به الآن. لسوء الحظ لن أتمكن من مساعدة فريقي وزملائي في المباريات المقبلة في فترة هامة من الموسم لمانشستر يونايتد. أنا محبط أيضا لأنني سأفوت فرصة اللعب مع زملائي في منتخب الأرجنتين وهو ما كان سيكون لحظة عظيمة ومثيرة للفخر لي ولعائلتي. هذا جزء من كرة القدم ومن احترافيتنا وأنا جاهز لفترة التعافي".

ويدخل يونايتد فترة قد تكون حاسمة في الموسم حيث يلعب ضد ريال بيتيس الإسباني في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل ثم يواجه فولهام في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد وتلعب الأرجنتين ضد بنما وكوراساو وديا في فترة التوقف الدولي الشهر الجاري.