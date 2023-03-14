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توني برنتفورد تشيلسي
توني تلقى إساءات عنصرية عبر "إنستغرام"

بسبب توني.. منع عنصري من دخول الملاعب الإنجليزية

لندن - رويترز
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أعلن برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه تم حظر رجل وجه إساءة عنصرية إلى المهاجم إيفان توني على وسائل التواصل الاجتماعي، من دخول جميع ملاعب إنجلترا.

ونشر توني، الذي تعرض لإساءات عنصرية عدة مرات، صورة لمحادثة تلقاها عبر حسابه على "إنستغرام" في أكتوبر بعد أن سجل هدفين في الفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون.

وبدأت الشرطة تحقيقا لتعقب المشتبه به، وفي يناير أقر الرجل، ويدعي نيل، بأنه مذنب بإرسال رسالة مسيئة.

وقال برنتفورد: تمت معاقبة نيل بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين بالإضافة إلى حظره من ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف: يمنع القرار نيل من حضور أي مباراة كرة قدم في المملكة المتحدة.

وعوقب نيل أيضا من السفر للخارج لحضور المباريات الدولية ومباريات التصفيات والبطولات.

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