بيكيه: برشلونة لم يشتر حكاماً

أكد المدافع السابق جيرارد بيكيه، أن برشلونة الإسباني حقق كل نجاحاته أثناء تواجده مع الفريق دون اللجوء إلى معاملات خفية أو الاستفادة من الحكام.

وأقامت هيئة الادعاء الإسبانية دعوى فساد ضد برشلونة، تخص إدعاءات بشأن مدفوعات مالية وجهت إلى شركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام.

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ونشرت صحيفة "إل بايس" الاسبانية الشهر الماضي أن شركة "داسنيل 95 اس ال" التابعة لنيغريرا قدمت تقارير مكتوبة وتقييمات عبر الأقراص الرقمية "دي في دي" بشأن الحكام إلى برشلونة قبل مبارياته.

وأكد ريال مدريد أنه مستعد للمثول أمام أي محكمة في إطار التحقيقات، كما أعرب مجلس إدارة النادي الملكي عن تخوفه من الادعاءات الموجهة إلى منافسه المباشر برشلونة.

لكن بيكيه الذي أعلن اعتزاله في نوفمبر الماضي نفى وجود أي مخالفات وراء النجاحات التي حققها النادي الكاتالوني.

وقال بيكيه لمحطة "راك1" التليفزيونية إنه "واثق من أن برشلونة لم يشتر الحكام، إذا أردت شراء حكم فالأمر سهل وتدفع له بشكل مباشر بالأموال السوداء، وليس من خلال الدفع لنائب رئيس لجنة الحكام من خلال فواتير".

وشدد بيكيه على أنه لم يعرف أبدا بالأموال التي دفعت للشركة الخاصة بنائب رئيس لجنة الحكام، خلال 14 عاما قضاها في برشلونة.

وأشار "اللاعبون لا يعرفون، انا لا أعرف ما إذا كانت وظيفة هذا الرجل تساعد في هذا الأمر، ولكن كلاعبين كنا خارج الأمر".

وأوضح بيكيه "بغض النظر عن حجم التشويه، كان ذلك عصرًا ذهبيًا".

وختم بيكيه بالقول "الأمر لا يتعلق فقط بالألقاب التي أحرزناها، ولكن كيف فزنا بها، من الممكن مراجعة كل شيء، كنا أصحاب اليد العليا، لم نعتمد على الحكام".