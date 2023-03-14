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كأس العالم
نسخة 2026 ستشهد 104 مباريات

رقم قياسي في عدد المباريات بكأس العالم المقبلة

زيورخ - د بأ
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كشف تقرير إعلامي يوم الثلاثاء أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام عام 2026 في أميركا وكندا والمكسيك ستشهد رقما قياسيا من حيث عدد المباريات بواقع 104 مباريات.

وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا إلى 48، ويتوقع أن يصدر قريبا نظام البطولة، مع اجتماع الجمعية العمومية "كونغرس" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كيغالي عاصمة رواندا يوم الخميس عندما يتم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو كرئيس للفيفا.

وكشفت صحفية "نيويورك تايمز" إن الخطة المبدئية هي إقامة 16 مجموعة من ثلاثة منتخبات ولكن نجاح النسخة الأخيرة من المونديال التي أقيمت في قطر، بإقامة المجموعات من أربع منتخبات، جعل فيفا يعيد التفكير والنظر في تكرار نفس النظام في نسخة 2026.

وأقيمت 64 مباراة في قطر، ومن المنتظر أن تكون هناك 40 مباراة إضافية في البطولة التي تقام بعد 3 سنوات إذا تمت الموافقة على إقامة 12 مجموعة مكونة من أربع فرق بدلا من 16 مجموعة.

ولعب المنتخب الأرجنتيني سبع مباريات قبل رفع الكأس في قطر، لكن النسخة المقبلة قد تشهد إضافة مباراة أخرى.

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