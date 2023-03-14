مزحة حارس بايرن تطعم الفقراء 700 كلغ من الشوكولاتة

تلقت مؤسسة خيرية معنية بمساعدة الفقراء والجوعى، ومقرها في مدينة ميونخ الألمانية، 700 كلغ من الشوكولاتة من مصنع سويسري بعد مزحة من يان سومر حارس مرمى بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم.
وارتكب سومر حارس مرمى منتخب سويسرا خطأ فادحا خلال المواجهة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع الماضي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، لكن زميله الهولندي ماتيس دي ليخت أنقذه وأبعد الكرة من على خط المرمى.
وبعد المباراة قال سومر: "دي ليخت سيحصل على حافلة مملوءة بالشيكولاتة السويسرية مني".
وحملت شركة "كاجي" السويسرية للشيكولاته على عاتقها تنفيذ تعهد سومر عبر إرسال أربع حاويات من الشيكولاتة إلى ميونخ.
ولم يتواجد لاعبو بايرن ميونخ أثناء وصول الحافلة إلى مقر الملعب التدريبي للفريق، لذا اتفقت الشركة والنادي الألماني على التبرع بالشيكولاتة إلى مؤسسة "مونشنر تافل" الخيرية.
-
بايرن يواصل سطوته على باريس ويقصيه من دوري الأبطالواصل بايرن ميونخ تكريس عقدته لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي وتأهل على حسابه لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب عليه 2 صفر ... رياضة عالمية
-
سيناريو بايرن "يقلق" رونالدو قبل مواجهة اتحاد جدةيخشى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أن يكرر اتحاد جدة أندية بورتو وجيل فيسنتي البرتغاليين وبايرن ميونخ الألماني مع ه، إذ تمكن ... رياضة سعودية
-
قمة ثأرية بين بايرن وباريس.. وتوتنهام يواجه ميلانيتجدد الصراع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي عندما يلتقي الفريقان يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة ... رياضة عالمية