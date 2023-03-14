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سومر دي ليخت
سومر يحيي دي ليخت بعد إنقاذ الأخير كرة من خط المرمى

مزحة حارس بايرن تطعم الفقراء 700 كلغ من الشوكولاتة

ميونخ - د ب أ
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تلقت مؤسسة خيرية معنية بمساعدة الفقراء والجوعى، ومقرها في مدينة ميونخ الألمانية، 700 كلغ من الشوكولاتة من مصنع سويسري بعد مزحة من يان سومر حارس مرمى بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم.

وارتكب سومر حارس مرمى منتخب سويسرا خطأ فادحا خلال المواجهة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع الماضي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، لكن زميله الهولندي ماتيس دي ليخت أنقذه وأبعد الكرة من على خط المرمى.

وبعد المباراة قال سومر: "دي ليخت سيحصل على حافلة مملوءة بالشيكولاتة السويسرية مني".

وحملت شركة "كاجي" السويسرية للشيكولاته على عاتقها تنفيذ تعهد سومر عبر إرسال أربع حاويات من الشيكولاتة إلى ميونخ.

ولم يتواجد لاعبو بايرن ميونخ أثناء وصول الحافلة إلى مقر الملعب التدريبي للفريق، لذا اتفقت الشركة والنادي الألماني على التبرع بالشيكولاتة إلى مؤسسة "مونشنر تافل" الخيرية.

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