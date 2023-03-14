ميلان يتعثر ويتعادل مع ساليرنيتانا

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فرض ساليرنيتانا التعادل 1 -1 على مضيفه ميلان يوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم ميلان بهدف عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 45 لكن بولايي ديا أدرك التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 61.
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ورفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع مقابل 26 نقطة لساليرنيتانا في المركز السادس عشر.
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