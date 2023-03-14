اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من لقاء ميلان وساليرنيتانا

ميلان يتعثر ويتعادل مع ساليرنيتانا

ميلان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فرض ساليرنيتانا التعادل 1 -1 على مضيفه ميلان يوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 45 لكن بولايي ديا أدرك التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 61.

ورفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع مقابل 26 نقطة لساليرنيتانا في المركز السادس عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قادة أميركا وبريطانيا وأستراليا يضعون اللمسات الأخيرة على صفقة الغواصات النووية قادة أميركا وبريطانيا وأستراليا يضعون اللمسات الأخيرة على صفقة الغواصات النووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط