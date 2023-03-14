هازارد: لا أتحدث مع أنشيلوتي.. وسأبقى في ريال مدريد

قرر النجم البلجيكي إيدين هازارد، البقاء مع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في الموسم المقبل، حيث يتمسك بأمل إحياء مسيرته الاحترافية من جديد ضمن صفوف الفريق، رغم أنه لا يتحدث مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ولعب هازارد لمدة 98 دقيقة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم ولمدة 297 دقيقة فقط في كل المسابقات، ويتبقى موسم واحد في عقده قبل أن يتمكن النادي من الاستغناء عن اللاعب الذي كلفه 100 مليون يورو.

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وما زال هازارد يتمسك بأمل أن يكون هذا العام انتقاليا بالنسبة لمشواره مع ريال مدريد، إذ صرح لشبكة "آر.تي.بي.إف" البلجيكية قائلا: لا أتحدث مع أنشيلوتي، لكن هناك احترام متبادل بيننا، أود البقاء هنا. دائما ما كنت أحلم بهذا النادي. أنا بانتظار شيء واحد فقط. هو التواجد على الملعب كي أثبت أنني مازلت بإمكاني لعب كرة القدم حتى لو شكك الناس في ذلك، وهو أمر طبيعي.