الشرطة تعيد لمحمد صلاح ميداليته المسروقة

أعادت الشرطة المصرية يوم الأربعاء ميدالية فضية سُرقت من منزل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لكرة القدم.



وأضافت الداخلية في بيان أن السرقة وقعت في الثاني من مارس وأنها تمكنت من تحديد السارقين ومن بينهما فرد أمن سابق في المجمع السكني.



وتابع البيان أنه تم ضبط كافة المسروقات وهي ميدالية فضية وعدد من الأحذية الرياضية وأجهزة الاستقبال خاصة بالتلفزيونات.



وأكد مصدر أمني لـ"رويترز" أن اللاعب المقصود في بيانها هو صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.



وأظهرت الصورة التي نشرتها الشرطة في حسابها في فيسبوك أن الميدالية الفضية خاصة بكأس الأمم الإفريقية التي خسر نهائيها صلاح في نسختي 2017 و2022.



ومن المنتظر أن يحضر صلاح إلى مصر الأسبوع المقبل حيث يقود منتخب بلاده لمواجهة مالاوي في مباراتين متتاليتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية وستكون الأولى في القاهرة يوم 24 مارس ، والثانية في مالاوي بعدها بأربعة أيام.



ويقيم صلاح في إنجلترا حيث يتألق مع ليفربول وأصبح هذا الشهر الهداف التاريخي لناديه بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا.



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