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فاز إنتر ذهابا بهدف دون رد

إنتر ينجو بالتعادل مع بورتو ويبلغ ربع النهائي

لشبونة - د ب أ
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تأهل إنتر ميلان الإيطالي لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه بورتو البرتغالي الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة القارية.

وفاز إنتر ميلان ذهابا 1 - صفر على ملعبه، ليتفوق بهدف دون رد وأنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بيبي في الثواني الأخيرة.

وصالح إنتر ميلان جماهيره بعد خسارته مرتين في أخر ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي، الذي يحتل فيه المركز الثاني لكن بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.

أما بورتو فسيطوي صفحة دوري الأبطال وسيركز على مسيرته في الدوري البرتغالي حيث يحتل مركز الوصيف بفارق ثماني نقاط عن بنفيكا المتصدر.

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