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إنزاغي بورتو إنتر
إنزاغي بعد المباراة التي شهدت تأهل فريقه إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 12 عاماً

إنزاغي يشيد بلاعبي إنتر بعد التأهل

بورتو - د ب أ
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أشاد سيميوني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، بلاعبي فريقه بعد أن تمكنوا من التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو البرتغالي.

وعبر إنتر لدور الثمانية في دوري الأبطال للمرة الأولى في آخر 12 عاما، بعد التعادل السلبي في ملعب "دراغاو" يوم الثلاثاء مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وأثنى إنزاغي على جهود لاعبيه الذين استطاعوا الحفاظ على نظافة الشباك والتأهل للدور التالي، وقال لمجموعة "ميدياست" الإعلامية : لعبنا مباراة عظيمة، تماسك اللاعبون سويا ولعبنا مباراة رائعة قدمنا شوط أول ممتاز. في الجزء الأخير من المباراة، عانينا سويا، كل الاحترام لهذه المجموعة.

وأضاف :في كرة القدم، الحظ مهم نسبيا، ولكن في مباراتين، نستحق العبور لدور الثمانية. الآن، من حقنا أن نستمتع بمصير كان مفقودا لفترة طويلة.

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