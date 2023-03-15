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بافارد بايرن نيمار باريس
بافارد رغب بالرحيل عن صفوف بايرن

تغريم بافارد بسبب الكحول.. وسحب رخصته

ميونخ - د ب أ
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أعلنت محكمة في ميونخ يوم الأربعاء، تغريم بنيامين بافارد لاعب فريق بايرن والمنتخب الفرنسي لقيادته السيارة تحت تأثير الكحوليات، وقررت سحب رخصته إلى أجل غير مسمى، وأنه سيفقد رخصة القيادة الخاصة به لوقت غير محدد.

وأوضحت متحدثة رسمية باسم مكتب المدعي العام: الغرامة التي تم فرضها لن تظهر في سجل الشرطة للمحكوم عليه، ولن يتم الإفصاح عن قيمتها.

وألقي القبض على بافارد (26 عاماً) بطل العالم في 2018، العام الماضي. وتم تغريمه أيضا من بايرن ميونخ بسبب الخطأ ومر بفترة عصيبة على مستوى الأداء، حتى أنه أشار إلى أنه يرغب في الرحيل عن النادي.

لكن آداء اللاعب ارتفع منذ أن حل في المركز الثاني مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم التي أقيمت في ديسمبر الماضي حيث سجل هدفين في المباراة التي فاز بها بايرن على أوغسبورغ 5 - 3 الأسبوع الماضي.

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