رابطة الدوري الإسباني: "فيفا" لا يهتم بالبطولات المحلية

ترى رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن الاتحاد الدولي "فيفا" أظهر تجاهله التام لأهمية البطولات المحلية بعد تغيير نظام كأس العالم للأندية لتصبح بمشاركة 32 فريقا، وزيادة عدد مباريات كأس العالم إلى 104.

وقبل الجمعية العمومية في رواندا، أعلن "فيفا" الثلاثاء زيادة عدد مباريات كأس العالم 2026 إلى 104 بدلا من 64 في ظل زيادة عدد المنتخبات إلى 48.

مادة اعلانية

وأقر الفيفا إقامة كأس العالم للأندية كل أربعة أعوام بمشاركة 32 فريقا بدءا من يونيو 2025.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: فيفا يواصل سوء التصرف المتمثل في اتخاذ قرارات من جانب واحد بشأن جدول كرة القدم، ويتجاهل أهمية البطولات المحلية، ومجتمع كرة القدم بشكل عام.

وأتبعت: فيفا يتجاهل الأضرار المحلية على بطولات الدوري حول العالم جراء هذه القرارات. لم تتم مشاورة بطولات الدوري بشأن أي تغيير، وخاصة كأس العالم للأندية.

وأضافت: هذه القرارات لا تأخذ في الحسبان التأثير الرياضي والاقتصادي على البطولات الدوري المحلي والأندية واللاعبين بزيادة الجدول المزدحم في الأساس. الفيفا ينظر بعين الاعتبار إلى مجموعة صغيرة من الأندية واللاعبين.

وأشارت رابطة الدوري الإسباني إلى أن مجلس بطولات الدوري، وهي الهيئة التي تمثل بطولات دوري المحترفين سيدرس قرارات "فيفا" ويقرر الخطوات المناسبة التالية.

وفي ديسمبر ، انتقد مجلس بطولات الدوري إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا، وقال إنه ستكون لها عواقب وخيمة على اقتصاد كرة القدم وصحة اللاعبين.

وكان مجلس "فيفا" أقر التغييرات. ويضم المجلس 37 عضوا من بينهم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا و28 اتحادا وطنيا. ويشارك الاتحاد الأوروبي "يويفا" في عضوية مجلس "فيفا".