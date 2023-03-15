زوجة حكيمي تتوارى عن الأنظار.. وتعيش في "مخبأ"

توارت الممثلة الإسبانية هبة عبوك عن الأنظار عقب اتهام زوجها أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، إذ كشفت وسائل إعلام أنها تعيش في مكان مجهول بالعاصمة مدريد بعدما رفضت العودة إلى منزلهما الكائن في إحدى ضواحي باريس.

وأصبحت عبوك تحت مجهر وسائل الإعلام العالمية عقب اتهام زوجها أشرف حكيمي بالاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل فتاة في العاصمة الفرنسية باريس نهاية فبراير الماضي، بينما أنكر اللاعب تلك الاتهامات.

مادة اعلانية

وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن الممثلة الشهيرة قررت التواري عن الأنظار عقب اتهام زوجها، ولم تنشر أي شيء عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وحتى إنها اتجهت للعيش في إحدى ضواحي مدريد للاختباء عن عدسات المصورين.



وظهرت عبوك مؤخراً داخل أحد المراكز التجارية بهوية غير مألوفة على الإطلاق، إذ غطت وجهها بقبعة وارتدت نظارات شمسية حتى لا يتم التعرف عليها، وسط أخبار عن بدء إجراءات انفصالها عن زوجها الذي تألق في كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده أواخر العام الماضي.

وكانت هبة خارج أوروبا عندما وقعت قصة الاغتصاب المزعومة، وبدلاً من العودة إلى باريس قررت التوجه لمدريد، واختارت إحدى ضواحيها للبقاء بها لحين انتهاء العاصفة التي أثارتها قصة اتهام زوجها.