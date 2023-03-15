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احتفاليته بالخماسية

سيتي يكتسح لايبزيغ بسبعة أهداف.. وهالاند يدخل التاريخ

مانشستر - رويترز
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أحرز إرلينغ هالاند خمسة أهداف بينها ثلاثية في الشوط الأول ليقود مانشستر سيتي للفوز 7-صفر على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل لدور الثمانية يوم الثلاثاء وتأهل سيتي إلى دور الثمانية بعد فوزه 8-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وأحرز المهاجم النرويجي أهدافه الخمسة خلال 63 دقيقة فقط قبل استبداله ونزول زميله خوليان ألفاريز بدلا منه.

وافتتح المهاجم الشاب البالغ عمره 22 عاما أهدافه في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وبعدها بدقيقتين تابع تسديدة قوية من زميله كيفن دي بروين ارتدت من العارضة ليحولها بضربة رأس قوية للمرمى.

وأضاف هدفه الثالث بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد الاستراحة جعل إيلكاي غندوغان النتيجة 4-صفر لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، وبعدها بأربع دقائق واصل هالاند هز الشباك عندما تابع تسديدة ارتدت من حارس الضيوف.

وفي الدقيقة 57 سجل هدفه الخامس والسادس لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتدت من الدفاع.

ورغم خروج هالاند، واصل سيتي هز الشباك عندما اختتم دي بروين أهداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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