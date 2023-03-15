غوارديولا: الفوز بـ"الأبطال" لا يعوضني عن جوليا روبرتس

ربما تأهل فريق مانشستر سيتي لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 7 - صفر على لايبزيغ، ولكن الغريم التقليدي مانشستر يونايتد هو من حقق انتصارا على بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكان إيرلنغ هالاند هو نجم المباراة بتسجيله خمسة أهداف أمام ماينز، ليصعد مانشستر سيتي إلى دور الثمانية فائزا بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 بنتيجة 8 - 1، ولكن ما جذب الأنظار هو تصريحات غوارديولا بعد المباراة.

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وكشف مدرب مانشستر سيتي إنه يشعر دائما بالـ"فشل" بعدما لم يقابل إحدى نجماته المفضلة وهى نجمة هوليوود جوليا روبرتس عندما جاءت لزيارة مانشستر في 2016.

وفي تطور غريب لمؤتمره الصحفي، أبدى غوارديولا عن أسفه لأن جوليا توجهت لمعسكر الغريم التقليدي، وقال: لقد جاءت في تلك الفترة، عندما كنا أفضل من مانشستر يونايتد، تلك الأربع أو الخمس سنوات، وذهبت لزيارة مانشستر يونايتد. لم تأت لزيارتنا.

وأكد: لذلك، حتى لو فزت بدوري الأبطال، لا يمكن مقارنة هذا بحقيقة أن جوليا روبرتس جاءت لمانشستر ولم تأت لرؤيتنا. إنها نجمتي المفضلة.

وزارت روبرتس "أولد ترافورد" في نوفمبر 2016، ومع ذلك لم يكن مانشستر يونايتد قادرا على تحقيق النقاط الثلاث في وجودها واكتفى بالتعادل 1-1 مع وست هام.

وبعد ذلك التقت روبرتس بلاعبين من الفريق مع أبنائها عقب المباراة.