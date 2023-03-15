مانشستر يونايتد يستعد للموسم الجديد في أميركا

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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، أنه سيخوض عدة مباريات في الولايات المتحدة صيفا استعدادا للموسم الجديد.
ولم يحدد النادي موعد إقامة المباريات أو مكانها، لكنه قال إنه سيكشف عن التفاصيل في الأسابيع القادمة.
وقال مدير الكرة بالنادي جون مورتو: ستكون هذه زيارتنا الأولى للولايات المتحدة في خمس سنوات ويتطلع الجميع في النادي لهذه الزيارة.
وأضاف: نعرف أن شعبية مانشستر يونايتد والدوري الممتاز بصورة عامة في تزايد في أميركا، لذا نتطلع للبناء على هذه العلاقة الصيف المقبل.
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