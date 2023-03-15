اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فريد مانشستر يونايتد توتنهام
من مباراة سابقة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يستعد للموسم الجديد في أميركا

مانشستر - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، أنه سيخوض عدة مباريات في الولايات المتحدة صيفا استعدادا للموسم الجديد.

ولم يحدد النادي موعد إقامة المباريات أو مكانها، لكنه قال إنه سيكشف عن التفاصيل في الأسابيع القادمة.

وقال مدير الكرة بالنادي جون مورتو: ستكون هذه زيارتنا الأولى للولايات المتحدة في خمس سنوات ويتطلع الجميع في النادي لهذه الزيارة.

وأضاف: نعرف أن شعبية مانشستر يونايتد والدوري الممتاز بصورة عامة في تزايد في أميركا، لذا نتطلع للبناء على هذه العلاقة الصيف المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على روايتي موسكو وواشنطن حول حادثة المسيرة فوق البحر الأسود تعرف على روايتي موسكو وواشنطن حول حادثة المسيرة فوق البحر الأسود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط