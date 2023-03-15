مدربه: صلاح رفض برشلونة.. وما زال يحلم بعرض ريال مدريد

كشف خايمي بابون مدرب النجم المصري محمد صلاح، أنه اقترح على الأخير الانتقال إلى برشلونة قبل توقيعه مع ليفربول الإنجليزي عام 2017، إلا أن الهداف رفض الفكرة، كاشفاً في الوقت ذاته أن حلمه ارتداء قميص الغريم التقليدي ريال مدريد.

وانتقل صلاح إلى ليفربول الإنجليزي صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي حيث كان بابون يدرب صلاح على الإنهاء أمام المرمى، وتحول النجم المصري إلى أحد أهم هدافي كرة القدم في العالم حالياً، إذ بات هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفاً متخطياً النجم السابق روبي فاولر.

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وقال بابون لشبكة "ريليفو" الإسبانية عشية لقاء ريال مدريد وليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء: قلت لصلاح إن عليه الانضمام إلى برشلونة، وتحديداً عندما كان في روما، لكنه رفض رفضاً قاطعاً وأخبرني أن حلمه هو اللعب لريال مدريد، غريم عملاق كاتالونيا التاريخي.



ولعب صلاح 7 مباريات أمام ريال مدريد، اثنتان منها بقميص روما الإيطالي، وخمساً مع ليفربول، لكنه لم ينجح في الفوز على العملاق الإسباني مطلقاً، وآخر تلك المواجهات خسارته مع ليفربول 5-2 في ذهاب ثمن نهائي النسخة الحالية، بينما سجل هدفين فقط في شباك الأبيض.

وفي المقابل التقى صلاح ببرشلونة مرتين واحدة مع روما، وانتهت بالتعادل 1-1 بينما كان في الملعب عندما خسر ليفربول 3-0 في ذهاب نصف نهائي نسخة 2018-2019، قبل أن يقلب ليفربول النتيجة بأربعة أهداف إياباً في مباراة غاب عنها النجم المصري للإصابة.

ومدد ليفربول تعاقده مع النجم المصري الصيف الماضي وحتى 2025 مقابل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الأحمر بحسب مصادر إعلامية.