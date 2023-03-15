مدير لايبزيغ الرياضي: فقدنا ماء الوجه أمام سيتي

قدم ماكس إيبرل، المدير الرياضي لفريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، تقييما صادقا لخسارة فريقه الكبيرة صفر - 7 أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، وهي أكبر هزيمة يتلقاها فريق ألماني في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتعادل لايبزيغ 1-1 في ذهاب دور الـ16 الشهر الماضي، ولكن تبخرت فرص الفريق سريعا، بعدما سجل إيرلينغ هالاند مبكراً، والذي تدرب تحت قيادة ماركو روزه مدرب لايبزيغ في بوروسيا دورتموند.

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وقال إيبرل للصحافيين: في النهاية، فقدنا ماء الوجه قليلا هنا. لم يكن ينبغي أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة، اللاعبون أفضل بكثير مما ظهروا به. المحصلة النهائية هو أننا نستحق الخروج، لم تتح لدينا أي فرصة. عليك أن تقول هذا ببساطة.

ولم يرغب روزه في التحدث عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبت في بداية اللقاء بسبب لمسة يد على بنيامين هنريكس والتي مهدت الطريق لمانشستر سيتي وهالاند.

وقال روزه: إنه ليس الوقت المناسب للبحث عن أعذار، سيتي استحق الفوز، حتى بدون القرارات الخاطئة. لم يكن لدينا أي إيقاع لعب.