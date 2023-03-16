أنشيلوتي: عذّبنا ليفربول بـ"الضغط العالي"

يرى الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن فلسفة فريقه في الضغط العالي صبت في مصلحته خلال المواجهة أمام ليفربول الإنجليزي وساهمت في بلوغ النادي الملكي دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الهداف الفرنسي كريم بنزيمة هدف الفوز للريال أمام ضيفه ليفربول مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال بعد الفوز ذهابا على ملعب أنفيلد 5 -2 ليتفوق النادي الإسباني بنتيجة 6 -2 في مجموع اللقاءين.

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وقال انشيلوتي لمنصة "موفيستار": الضغط العالي كلفهم الكثير، لأن لوكا مودريتش وتوني كروس يجيدان التعامل مع هذه النوعية من المباريات، لم يهابا الموقف وتمكنا من إبعاد الكرة عن منطقتنا الخلفية، هذا الأمر كلف ليفربول الكثير.

وتأهل الريال لدور الثمانية لدوري الأبطال للمرة الـ19 في تاريخه متفوقا على برشلونة الذي حقق الإنجاز ذاته 18 مرة، ومتأخرا فقط عن بايرن ميونخ صاحب الرقم القياسي ببلوغه هذه المحطة من البطولة القارية 21 مرة.

وتحدث انشيلوتي عن عدم إجراء أي تغيير في صفوف فريقه بعد هدف بنزيمة في الدقيقة 78، وقال: الفريق كان يؤدي بشكل جيد، لم يكن هناك حاجة للتغيير، أردت الاحتفاظ بالتغييرات لقتل المباراة إذا واجهنا مشاكل في النهاية.



وأوضح: أعجبني الفريق من الناحية النفسية، في مباراة مثل هذه عندما تكون متقدما بفارق ثلاثة أهداف فهذا قد يؤدي لتراجع أدائك، لكننا لم نفعل ذلك.