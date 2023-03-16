أوسيمين: نابولي قادر على الجمع بين الدوري و"الأبطال"

يؤمن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بأن فريقه نابولي الإيطالي يمتلك المقومات التي تؤهله للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد بلوغ دور الثمانية للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل أوسيمين هدفين ليساهم في فوز نابولي على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3 -صفر مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال بعد الفوز ذهابا في فرانكفورت بهدفين دون مقابل ليتفوق في مجموع المباراتين 5 -صفر.

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وقال أوسيمين لمنصة "بي تي سبورت": أعتقد أن أي شيء قد يحدث، ولدينا الفريق القادر على تحقيق هذا الحلم. نريد أن نمضي خطوة بخطوة ولنرى ما سيحدث في نهاية الموسم.

وأوضح المهاجم النيجيري: من الجيد صنع التاريخ من خلال هذا الانتصار، كان فوزا هائلا، التهنئة للفريق على الأداء الجيد من جانب كل اللاعبين. نحن ناد كبير ونستطيع مجاراة أي فريق ستوقعنا معه القرعة. ستكون مباراة هائلة ، نحن مستعدون لها، نحن على استعداد لمقابلة أي فريق قد نواجهه.

وأصبح أوسيمين أول لاعب في نابولي يسجل في مباراتي الذهاب والإياب بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال وأهدر فرصة الحصول على لقب هاتريك بعدما سمح لبيوتر زيلينسكي بتسديد ضربة الجزاء.

وقال أوسيمين عن ضربة الجزاء: زيلينسكي سألني إذا كان بإمكانه التسديد، بالطبع أنا لاعب بالفريق، لا يهم من يسجل طالما الفريق يحقق النجاح. أعرف أن الأهداف ستأتي سواء احتسبت لنا ضربة جزاء أم لا، من الجيد وجود هذه العقلية بالفريق، وسعيد بالأهداف الثلاثة.