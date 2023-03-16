إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ"فيفا" حتى 2027

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعيد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى العام 2027 بالتزكية لعدم وجود مرشحين ضده، خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كيغالي الخميس.
وسيقود المحامي البالغ 52 عاماً الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم، لولاية ثالثة من أربع سنوات، بعدما استلم منصبه في العام 2016 خلفاً لمواطنه سيب بلاتر.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
رابطة الدوري الإسباني: "فيفا" لا يهتم بالبطولات المحليةترى رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن الاتحاد الدولي "فيفا" أظهر تجاهله التام لأهمية البطولات المحلية بعد تغيير نظام كأس العالم للأندية ... رياضة عالمية
-
"فيفا" يقدم جائزة خاصة للراحل بيليهقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة خاصة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي وافته المنية قبل عدة أسابيع بعد صراع طويل مع مرض ... رياضة عالمية
-
سكالوني ينافس أنشيلوتي وغوارديولا على جائزة "فيفا" لأفضل مدربأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس عن القائمة النهائية للأسماء المرشحة لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 حيث سيتنافس ليونيل ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية