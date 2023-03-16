إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ"فيفا" حتى 2027

أعيد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى العام 2027 بالتزكية لعدم وجود مرشحين ضده، خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كيغالي الخميس.



وسيقود المحامي البالغ 52 عاماً الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم، لولاية ثالثة من أربع سنوات، بعدما استلم منصبه في العام 2016 خلفاً لمواطنه سيب بلاتر.

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