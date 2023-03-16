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هنري يعتبر من أبرز اللاعبين في تاريخ بلاده

الأسطورة هنري يرفض تدريب سيدات فرنسا

باريس - د ب أ
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أكد جان ميشيل أولاس، عضو لجنة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن تيري هنري أسطورة كرة القدم السابق، رفض فرصة تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات، وذلك عقب إقالة المدربة كورين دياسر.

ولايمارس المهاجم السابق والذي يعد واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ بلاده، أي أدوار تدريبية منذ نهاية كأس العالم 2022، حيث كان يعمل مساعدا بالجهاز الفني للمنتخب البلجيكي.

وعقب إقالة دياسر من منصبها وسط مقاطعة المنتخب من جانب بعض اللاعبات، يسعى الاتحاد الفرنسي لإيجاد خليفة لها قبل بطولة كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا والتي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.

لكن المدرب الجديد لن يكون تيري هنري، في الوقت الذي رفض فيه مدرب مونتريال إمباكت السابق، فرصة تولي المسؤولية وقيادة الفريق إلى بطولة كأس العالم.

وقال أولاس في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو": "لقد سألته بشكل شخصي، لكن الإجابة لم تكن إيجابية، لقد كان يشعر بالزهو حينما سألته، ولقد فعلنا ذلك لأنه تم إبلاغنا بأنه قد يكون مهتما بتولي مهمة التدريب.

وختم: لكن الشخص الذي سيتولى المهمة لن يكون تيري هنري، أعتقد أنه يسعى وراء مشاريع أخرى.

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