الإنجليز يترقبون موقف غافي.. وبرشلونة قلق

بات الإسباني غافي نجم نادي برشلونة الإسباني أحد أكبر مطامع الأندية الكبرى حول العالم بعد الأداء الذي قدمه في الموسمين الحالي والماضي ومع عدم اعتماد عقده الجديد من قبل الاتحاد الإسباني فإن مسألة رحيله عن النادي الكتالوني باتت أكثر واقعية.
وكان غافي يلعب لبرشلونة بعقد لاعبي الفريق الرديف وبفسخ عقد يصل إلى 50 مليون يورو فقط قبل أن تعتمد الإدارة عقدا جديدا بفسخ عقد ضخم قدر بمليار يورو لكن المحكمة التجارية في برشلونة قررت إلغاء تسجيل عقده كلاعب محترف.
وقررت المحكمة التجارية رقم 12 في برشلونة إلغاء تسجيل غافي كلاعب في الفريق الأول لنادي برشلونة لوجود عيب شكلي في الوثيقة المقدمة من برشلونة كون وقتها قد انتهى. وسيجبر النادي على إشراكه كلاعب من الفريق الرديف.
وبسبب إلغاء عقده الجديد بات ناديا مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين أكبر المهتمين في جوهرة نادي برشلونة الذي يعد من أهم مفاتيح اللعب فيه رفقة زميله في المركز بيدري.
-
ليفاندوفسكي يكشف سر تألق غافي أمام ريال مدريدأوضح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أن تألق زميله الشاب غافي في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، يعود إلى تواجدهما بالقرب من منطقة ... رياضة عالمية
-
فيديو.. تصرف غريب من لاعب ريال مدريد ضد غافيأثار داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، الجدل في المباراة التي خسرها فريقه أمام برشلونة بثلاثية لهدف، يوم الأحد، بعدما شد شعر موهبة النادي الكاتالوني ... رياضة عالمية
-
إنريكي يتوقع مستقبلاً مبهراً لغافي في كرة القدميتوقع لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن يكون لاعب الفريق الشاب غافي "أحد نجوم كرة القدم العالميين".وأصبح غافي أصغر لاعب يتمكن من هز الشباك ... رياضة