الإنجليز يترقبون موقف غافي.. وبرشلونة قلق

بات الإسباني غافي نجم نادي برشلونة الإسباني أحد أكبر مطامع الأندية الكبرى حول العالم بعد الأداء الذي قدمه في الموسمين الحالي والماضي ومع عدم اعتماد عقده الجديد من قبل الاتحاد الإسباني فإن مسألة رحيله عن النادي الكتالوني باتت أكثر واقعية.

وكان غافي يلعب لبرشلونة بعقد لاعبي الفريق الرديف وبفسخ عقد يصل إلى 50 مليون يورو فقط قبل أن تعتمد الإدارة عقدا جديدا بفسخ عقد ضخم قدر بمليار يورو لكن المحكمة التجارية في برشلونة قررت إلغاء تسجيل عقده كلاعب محترف.

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وقررت المحكمة التجارية رقم 12 في برشلونة إلغاء تسجيل غافي كلاعب في الفريق الأول لنادي برشلونة لوجود عيب شكلي في الوثيقة المقدمة من برشلونة كون وقتها قد انتهى. وسيجبر النادي على إشراكه كلاعب من الفريق الرديف.

وبسبب إلغاء عقده الجديد بات ناديا مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين أكبر المهتمين في جوهرة نادي برشلونة الذي يعد من أهم مفاتيح اللعب فيه رفقة زميله في المركز بيدري.