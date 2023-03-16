موهوب ليفربول يعلن غيابه حتى نهاية الموسم

أعلن ستيفان بايتشتيتش لاعب وسط ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس غيابه عن المنافسات لنهاية الموسم بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وغاب بايتشتيتش عن خسارة ليفربول 1-صفر في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء. وخسر الفريق الإنجليزي 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وقال اللاعب عبر "إنستغرام": للأسف تعرضت لإصابة ستبعدني عن المنافسات حتى نهاية الموسم، من المؤسف توديع هذا الموسم الرائع بالنسبة لي لكنني أعي أن هذا جزء من كرة القدم وسيجعلني أقوى بدنيا وذهنيا.

وكان تألق بايتشتيتش إحدى النقاط المضيئة القليلة في موسم مخيب لليفربول الذي يحتل المركز السادس في الدوري بفارق ست نقاط خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع والذي لعب مباراة أكثر.

وشارك اللاعب الإسباني في 21 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم وسجل هدفا واحدا.