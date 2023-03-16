هل اقترب الرحيل؟.. جماهير باريس تخطط لمهاجمة ميسي

يخطط ألتراس باريس سان جيرمان لإطلاق صافرات استهجان تجاه ليونيل ميسي نجم الفريق في مباراة رين الأحد المقبل، إذ تراه سبباً في الخروج من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام بايرن ميونخ رغم تقاضيه راتباً عالياً، وكذلك انتشار أخبار رحيله عن النادي نهاية الموسم الحالي، إذ دخل الفترة الحرة من عقده الذي ينتهي بعد 3 أشهر.

وانضم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، والمنصف بأنه أعظم لاعب عبر التاريخ، إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 في صفقة انتقال مجانية بعدما عجز برشلونة عن تجديد تعاقده إثر قوانين رابطة الدوري الإسباني وأزمة النادي الكاتالوني المالية.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يوم الخميس أن ألتراس باريس سان جيرمان سيطلق صافرات الاستهجان تجاه بطل كأس العالم الأخيرة، احتجاجاً على خروج النادي من دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى عدم تمديد تعاقده مع النادي.



ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء الألتراس الذي طلب عدم الكشف عن هويته: سنطلق صافرات الاستهجان تجاه ميسي يوم الأحد في مباراة رين، إنه يتقاضى راتباً مرتفعاً لا يقارن بما يقدمه داخل الملعب، كذلك اللاعب لم يجدد عقده مع النادي، وهذا يثير الاستياء.

ولعب ليونيل 65 مباراة مع نادي العاصمة منذ مطلع الموسم الماضي، سجل خلالها 29 هدفاً وقدم 32 تمريرة حاسمة وفاز ببطولة الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لكنه عاش مرارة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.



وارتبط "البرغوث" بعودة عاطفية إلى برشلونة بعد تصريحات رئيسه جوان لابورتا الصيف الماضي، إلا أن التأكيد لم يتم نظراً للأوضاع المالية التي ما زال يعاني منها النادي.