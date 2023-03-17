مدرب تشيلسي: كانتي قريب من العودة

قال غراهام بوتر مدرب تشيلسي، يوم الجمعة، إن فريقه سيحصل على دفعة معنوية كبيرة بعودة الفرنسي نغولو كانتي الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية في أغسطس الماضي لكن لاعب الوسط ميسون ماونت سيغيب.

وخاض كانتي (31 عاما) مباراتين فقط هذا الموسم قبل إصابته وعاد إلى التدريبات الكاملة في بداية الشهر الجاري لكن بوتر قال إنه سيتعامل بحذر مع حالة اللاعب عند إعادته إلى التشكيلة.

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وقال بوتر للصحافيين قبل مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام إيفرتون المتعثر يوم السبت "يملك نغولو فرصة للعودة إلى التشكيلة. أشاد كل المدربين السابقين للفريق بكانتي لأنه لاعب كبير. افتقدناه بشدة. من الرائع عودته لكن يتعين علينا توخي الحذر نظرا لعودته من إصابة طويلة".

ويبحث النادي اللندني عن فوزه الرابع تواليا بعد مسيرة شملت ست مباريات دون انتصار في جميع المسابقات.

لكن الفريق سيفتقد جهود المهاجم رحيم سترلينغ ولاعب الوسط ميسون ماونت والثنائي الدفاعي تياغو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا بسبب إصابات.

كما أعلن بوتر أن إصابة ماونت الغريبة في البطن ستبعده عن مواجهتي إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام إيطاليا وأوكرانيا.

وانضم ماونت إلى تشكيلة إنجلترا بقيادة غاريث ساوثغيت يوم الخميس لكن سترلينج استُبعد بسبب إصابته.

وأضاف بوتر "يعاني رحيم من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية. الأمر ليس خطيرا لكنه سيغيب عن مباراة مطلع الأسبوع وكذلك عن المباريات الدولية. الأمر نفسه مع ميسون. سيغيب عن معسكر إنجلترا أيضا. تياغو وأزبيليكويتا خارج المنافسات كذلك".

وفاز إيفرتون، المهدد بالهبوط، بثلاث من مبارياته السبع تحت قيادة مدرب بيرنلي السابق شون دايك ليتقدم للمركز 15 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط ليحصل على إشادة بوتر.

وقال بوتر "إنه مدرب رائع ويملك سجلا مثيرا للإعجاب. ما فعله مع بيرنلي في السابق يعد إنجازا رائعا. إيفرتون في حالة معنوية مرتفعة. ندرك مدى صعوبة المباراة وعلينا أن نلعب جيدا".