يوفنتوس يتمسك ببقاء بوغبا.. وينتظر عودته

أكد فرانشيسكو كالفو المسؤول البارز عن قطاع كرة القدم في يوفنتوس يوم الخميس أن النادي الإيطالي لا يسعى للتخلص من بول بوغبا لاعب الوسط الذي تطارده الإصابات مؤكدا أن فريقه يتطلع لاستعادة اللاعب لكامل لياقته.



وعاد الفرنسي الفائز بكأس العالم إلى يوفنتوس في يوليو 2022 بعد رحيله من مانشستر يونايتد لكنه لعب أقل من 40 دقيقة حيث شارك بديلا أمام تورينو وروما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.



وقال كالفو لشبكة "سكاي" قبل مواجهة فرايبورغ في الدوري الأوروبي: إنه أول شخص لا يشعر بالسعادة لقلة مشاركاته هذا العام وبسبب الإصابة الأخيرة، وعندما يتعلق الأمر بلاعبين بارزين تظهر عناوين مثيرة للجدل. لقد قرأت في صحف كبرى أن يوفنتوس يسعى للتخلص منه، بالتأكيد لا.



وواصل: جاء إلى هنا عندما كان في 19 من عمره. يوفنتوس بالنسبة له أسرة كبيرة. لكن جماهيرنا تطلب الكثير من اللاعبين. نأمل أن نعيده في أقرب وقت ممكن لمستواه.

وانضم بوغبا (30 عاما) إلى يوفنتوس لأول مرة في 2012 وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي ولقبين للكأس المحلية قبل أن ينضم إلى يونايتد بعد موسم 2015-2016.



وأضاف كالفو: نؤمن كثيرا بقدرات بوغبا ولذلك وقعنا معه عقدا مدته أربع سنوات، نشعر بالأسف من أجله. نتحدث إليه يوميا. يعلم أننا لسنا سعداء بهذا الموقف بقدر حزنه شخصيا.