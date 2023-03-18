الاتحاد الكرواتي يمدد عقد زلاتكو إلى 2026

حصل زلاتكو داليتش على مكافأة لقيادته المنتخب الكرواتي لكرة القدم، لاحتلال المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، بحصوله على عقد جديد يبقيه على رأس الجهاز الفني حتى نسخة كأس العالم 2026.

وفي البداية تولى داليتش تدريب المنتخب لفترة قصيرة في عام 2017، ليثبت نجاحه في هذا المنصب.

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وقاد داليتش المنتخب الكرواتي أولا للتأهل لكأس العالم 2018، وهو الإنجاز الذي جعله يحصل على عقد دائم، وبعد ذلك قاد الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي للوصول للمباراة النهائية قبل أن يخسر 2 - 4 أمام المنتخب الفرنسي.

ولكن الشيء الذي كان الأكثر إثارة هو وصول المنتخب للدور قبل النهائي بمونديال قطر الذي أقيم العام الماضي، حيث تأهل الفريق لهذا الدور رغم أن الفريق كان أقل موهبة مما كان عليه قبل أربعة أعوام.

وانتهت آمال كرواتيا في رفع الكأس أمام المنتخب الأرجنتيني، الذي توج باللقب، ولكن المنتخب الكرواتي فاز على المنتخب المغربي 2 - 1 ليحتل المركز الثالث، ليضمن الفريق العودة لكرواتيا حاصدا الميدالية البرونزية.

وقال ماريان كوستيتش رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: بكل تأكيد حقق داليتش كافة الأهداف التي كانت موضوعة له في الخمس سنوات ونصف السنة، وفي الوقت نفسه حقق إنجازين رائعين في كأس العالم في نسختي روسيا وقطر وقاد كرواتيا للفوز بالميداليتين الفضية والبرونزية، وهذا جعله أكثر مدرب ناجح في تاريخنا.

وأضاف: لذلك، أنا سعيد للغاية أننا توصلنا لاتفاق على استمرار التعاون الذي كان رائعا للغاية حتى الآن.

وقال داليتش: أوضحت عدة مرات أن هذه الوظيفة هي أعظم شرف وأكبر سعادة يمكنني الحصول عليها كمدرب، وأنا أتطلع بحق للمستقبل مع المنتخب الكرواتي.

وأضاف: بغض النظر عن النجاح الرائع الذي حققناه بالفعل، لدي شغف كبير وطموح لمواصلة العمل مع كرواتيا، وأعتقد أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تنتظرنا.

ويأمل داليتش أن تكون بداية المنتخب الكرواتي قوية مع بداية التصفيات المؤهلة ليورو 2024، عندما يواجه المنتخب الكرواتي ويلز وتركيا في وقت لاحق من هذا الشهر، قبل أن يحول تركيزه إلى نهائيات دوري أمم أوروبا، حيث يواجه المنتخب الهولندي في الدور قبل النهائي في يونيو المقبل.