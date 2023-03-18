إيساك يقود نيوكاسل إلى فوز قاتل على نوتنغهام فورست

سجل ألكسندر إيساك ثنائية قاد بها نيوكاسل إلى فوز مثير على مضيفه نوتنغهام فورست 2 - 1 مساء يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم نوتنغهام فورست بهدف سجله إمانويل دينيس في الدقيقة 26 ثم تعادل نيوكاسل بالهدف الأول لألكسندر إيساك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لكن نيوكاسل واصل محاولاته حتى حصل على ضربة جزاء في الوقت القاتل سجل منها إيساك هدف الفوز 2 - 1 في الدقيقة 90 .
وعزز نيوكاسل موقعه في المركز الخامس حيث رفع رصيده إلى 47 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الرابع ومتفوقا بفارق خمس نقاط أمام ليفربول صاحب المركز السادس.
وحقق نيوكاسل الفوز الثاني على التوالي بعد أن شهدت مبارياته الخمس السابقة بالدوري ثلاثة تعادلات متتالية وهزيمتين.
أما نوتنغهام فورست، فقد تلقى الهزيمة الرابعة مقابل تعادلين خلال آخر ست مباريات له في الدوري ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.
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