تشافي: سنوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

حذر تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، لاعبيه من أنهم لن يضمنوا لقب الدوري الإسباني لكرة القدم في حال فازوا على ريال مدريد يوم الأحد في "الكلاسيكو".

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد للمرة الثانية في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويأتي اللقاء في مرحلة حاسمة من عمر المسابقة.

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ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط، الأمر الذي يعني أن فوزه سيجعل وسائل الإعلام الإسبانية تعلنه كبطل للمسابقة .

ويدرك تشافي أهمية مباراة الأحد، لكنه غير مقتنع بكونها حاسمة لكلا الفريقين.

وقال تشافي: في حال فزنا ستكون تلك ضربة لريال مدريد في الترتيب.

وأضاف: لن تكون تلك المباراة حاسمة لكنها ستكون ضربة قوية، مهما حدث لا أعتقد أن ذلك سيكون حاسما.

وأوضح تشافي: نحن نتدرب بشكل طبيعي ونعلم أن لدينا فرصة عظيمة، في حال فزنا سنخطو خطوة هامة للغاية للفوز باللقب.

وتابع: لدينا الحوافز، بالنسبة لبعض اللاعبين سيكون ذلك لقب الدوري الأول في مسيرتهم، نحن نستعد للقاء بغض النظر عن مدى أهميته.