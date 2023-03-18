دي يونغ: برشلونة فريق أحلامي

وصف الهولندي فرينكي دي يونغ فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بأنه فريق أحلامه، وجدد التأكيد على رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن دي يونغ شكل واحدا من أبرز محاور الجدل في سوق الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية.

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وتردد أن مانشستر يونايتد كان يسعى لضم دي يونغ ليلعب تحت قيادة المدير الفني إيريك تن هاغ الذي سبق ودربه في أياكس، في الوقت الذي تردد فيه أن برشلونة يسعى لجني الأموال من أجل تخفيف أزمته المالية.

ولم تتحقق تلك الخطوة، لكن الشائعات استمرت حيث تردد أن مانشستر يونايتد سيقدم عرضا جديدا لضم اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" في نهاية الموسم

لكن دي يونغ أبدى في تصريحات لقناة "تي.في 3" التلفزيونية رغبته في الاستمرار مع برشلونة في استاد "كامب نو" الذي يشهد أعمال تجديد حتى عام 2026، وهو العام الذي ينتهي فيه عقد اللاعب.

وقال دي يونغ: أتمنى أن ألعب في كامب نو الجديد. برشلونة كان دائما نادي الأحلام بالنسبة لي، وأود الاستمرار هنا لعدة أعوام.

وأضاف: بالنسبة لي، يعد كامب نو هو الاستاد الأجمل في العالم. الخطط المتعلقة بالاستاد جيدة للغاية. أود الاستمرار هنا لأعوام عديدة. برشلونة هو نادي أحلامي.

ويكثف دي يونغ تركيزه في الوقت الحالي على مباراة الكلاسيكو المقررة أمام ريال مدريد يوم الأحد على ملعب كامب نو، والتي يسعى من خلالها برشلونة للابتعاد في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة أمام ريال مدريد.

وقال دي يونغ: اللعب في الكلاسيكو يحمل مشاعر يصعب وصفها. عندما كنت طفلا، كنت أحلم بفعل ذلك مع برشلونة، والآن يمكنني ذلك. هذه مباراة مهمة للغاية بالنسبة للجماهير وكذلك بالنسبة للاعبين، مباراة يمكن أن تحسم بطولة دوري.