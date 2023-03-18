"هاتريك" هالاند يقود سيتي إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد

سجل القناص النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لاكتساح ضيفه بيرنلي 6 -صفر يوم السبت في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاءت الأهداف الثلاثة لهالاند بعد أربعة أيام فقط من تسجيل خمسة أهداف (ميغا هاتريك) خلال الفوز الساحق لسيتي على ضيفه لايبزيغ الألماني 7 -1 في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

مادة اعلانية

وأحرز هالاند أهدافه الثلاثة في الدقائق 32 و35 و59 وتكفل جوليان ألفاريز بتسجيل الهدفين الرابع والسادس في الدقيقتين 62 و73 وجاء الهدف الخامس بواسطة كول بالمير في الدقيقة 68 ليقودا سيتي لبلوغ المربع الذهبي للبطولة.