اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرحة لاعبي أودينيزي

أودينيزي يعاقب ميلان بثلاثية

ميلان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاز فريق أودينيزي على ضيفه ميلان 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل مونزا مع كريمونيزي 1-1، وساليرنيتانا مع بولونيا 2-2.

وسجل أهداف أودينيزي روبرتو بيريرا في الدقيقة التاسعة وبيتو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وكينغسلي إهيزيبو في الدقيقة 70 ، فيما سجل هدف ميلان زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ميلان عند 48 نقطة في المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شبكات سرية مناهضة لبوتين تعيد أطفالا أوكرانيين إلى آبائهم شبكات سرية مناهضة لبوتين تعيد أطفالا أوكرانيين إلى آبائهم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط