أودينيزي يعاقب ميلان بثلاثية

وضع القراءة
100% حجم الخط
فاز فريق أودينيزي على ضيفه ميلان 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل مونزا مع كريمونيزي 1-1، وساليرنيتانا مع بولونيا 2-2.
وسجل أهداف أودينيزي روبرتو بيريرا في الدقيقة التاسعة وبيتو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وكينغسلي إهيزيبو في الدقيقة 70 ، فيما سجل هدف ميلان زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
مادة اعلانية
ورفع أودينيزي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ميلان عند 48 نقطة في المركز الرابع.
اقرأ أيضاً
-
إنتر يهزم أودينيزي بثلاثيةفاز إنتر ميلان على ضيفه أودينيزي 3 -1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز ... رياضة عالمية
-
نابولي يسقط أودينيزي ويبتعد بالصدارةواصل نابولي المضي قدما في الطريق نحو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الغائب عن خزائنه منذ أكثر من 30 عاما، وذلك بعد فوزه على ضيفه ... رياضة عالمية
-
مواجهة أودينيزي وأتالانتا تنتهي لصالح نابوليانتهت المواجهة المرتقبة بين أودينيزي وضيفه أتالانتا لصالح نابولي، وذلك بعد تعادلهما 2-2 في لقاء تقدم خلاله الضيوف بهدفين نظيفين، الأحد، في المرحلة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية