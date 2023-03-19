نابولي يقسو على تورينو ويعزز تفوقه

عزز نابولي تفوقه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا أمام مضيفه تورينو، وتغلب عليه 4 - صفر يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين يوم الأحد، تغلب فيورنتينا على ليتشي 1 - صفر وسامبدوريا على هيلاس فيرونا 3 - 1.

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وسجل الأهداف الأربعة لنابولي في شباك تورينو، فيكتور أوسيمين (الهدفان الأول والثالث) وخفيشا كفاراتسخيليا وتانغي ندومبيلي في الدقائق التاسعة و35 و51 و68 وجاء هدف كفاراتسخيليا من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد نابولي إلى 71 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 21 نقطة أمام أقرب منافسيه إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد تورينو عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وتغلب فيورنتينا على ليتشي بهدف وحيد سجله أنتونينو جالو لاعب ليتشي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.

وارتفع رصيد فيورنتينا بذلك إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

كذلك تغلب سامبدوريا على هيلاس فيرونا 3 - 1 ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقدم سامبدوريا في الشوط الأول بهدفين سجلهما مانولو غابياديني في الدقيقتين 24 و35.

وفي الشوط الثاني، رد هيلاس فيرونا بهدف للاعب دافيد فاراوني في الدقيقة 88 ثم اختتم أليساندرو زانولي التسجيل بالهدف الثالث لسامبدوريا في الثواني الأخيرة من المباراة.