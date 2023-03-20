أفضل لاعب في العالم يحصل على تقييم "صفر" في الكلاسيكو

حصل كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، على تقييم نادر، بعدما منحته صحيفة "آس" الإسبانية تقييم 0 من 10 بعد أدائه المخيب للآمال في المباراة التي خسرها فريقه أمام برشلونة 2-1، يوم الأحد، بكلاسيكو الدوري.



ووسع النادي الكاتالوني الفارق مع ريال مدريد وابتعد بصدارة الدوري بفارق 12 نقطة، بعد الهدف القاتل الذي سجله فرانك كيسي في الوقت المحتسب بدلا للضائع.



كما وصفت التقارير الإعلامية أداء الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 بالسيئ، كما عانى من الإصابة وغاب عن بعض المباريات بعد الفوز بالجائزة.



ونال بنزيمة على تقييم في صحيفة "آس" بالنسبة للاعبي الكلاسيكو، وقالت: بنزيمة، غير مرئي مرة أخرى، لم يقدم أي شيء على الإطلاق، إنه على بعد أميال من النسخة الرائعة للاعب الذي فاز بالكرة الذهبية، وجدناه بدون إيقاع، وبطيء.



ولمس البالغ من العمر "35 عاما" الكرة 48 مرة طيلة زمن المباراة، لعب تمريرة واحدة سانحة للتسجيل، وسدد مرتين تجاه مرمى تير شتيغن.

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