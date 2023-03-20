أنشيلوتي: لم نستحق الهزيمة أمام برشلونة

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد خيبة أمل إثر الهزيمة أمام برشلونة 1 - 2 في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، قائلا لم نستحق الهزيمة.
وتقدم ريال مدريد بهدف سجله رونالد أراوخو لاعب برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة.
وبعدها حسم برشلونة المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سيرجي روبرتو وفرانك كيسي في الدقيقتين 45 و90 .
وارتفع رصيد برشلونة إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" :أصبح فارق النقاط أكبر الآن والأمر أصبح أكثر صعوبة، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا حتى المباراة الأخيرة. بكل صراحة، لم نستحق الهزيمة. لقد حاولنا بكل ما لدينا، لعبنا جيدا وسجلنا هدفا. كنا على وشك الفوز بالمباراة.
وأضاف في التصريحات التي نشرها ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: نحن حزينون، متألمون، لكننا فخورون بالمباراة التي لعبناها. كانت المباراة متكاملة منذ من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة. لم نفز بها بداعي تسلل لا يزال لدينا شكوك حوله وسنعود إلى مدريد مع هذه الشكوك.
وعن فرص ريال مدريد في الدوري ووضع المسابقة ضمن أولويات النادي، قال أنشيلوتي :أولويتنا هي الاستعداد بشكل جيد للمباريات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها إنهاء الموسم بشكل جيد. أغادر وأنا فخور جدا بفريقي. المباراة وتبديلات المدرب جيدة للغاية. سنقاتل حتى النهاية في جميع المسابقات بثقة كبيرة. سنقاتل من أجل الليغا (الدوري الإسباني) حتى النهاية.
وعن التبديلات خلال المباراة، قال المدرب الإيطالي: لم تتغير المباراة مع التبديلات. بدلت ناتشو لأنه حصل على بطاقة ووضعت رودريغو لمزيد من القدرات الفنية هجوميا. بعد ذلك أجريت ثلاثة تبديلات لمنح الزخم للفريق.
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