استبعاد راشفورد من قائمة منتخب إنجلترا

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن ماركوس راشفورد سيغيب عن صفوف منتخب إنجلترا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا أمام إيطاليا وأوكرانيا هذا الأسبوع بعد إصابته في انتصار مانشستر يونايتد في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام فولهام.



وكان راشفورد، الذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم بقطر العام الماضي، متألقا هذا الموسم وسجل 30 هدفا للنادي والمنتخب.



كما أن لاعب خط وسط تشيلسي ميسون ماونت لن يشارك مع منتخب بلاده بسبب الإصابة.



وفي غضون ذلك، تم استدعاء فريزر فورستر حارس توتنهام هوتسبر بديلا للمصاب نيك بوب. وخاض فورستر، الذي ظهر لأول مرة في 2013، ست مباريات دولية مع إنجلترا لكنه لم يلعب منذ 2016.



وستلعب إنجلترا مع إيطاليا في أول مباراة لها بتصفيات بطولة أوروبا 2024 في نابولي يوم الخميس قبل أن تستضيف أوكرانيا في ويمبلي يوم الأحد المقبل.

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