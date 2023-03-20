إقالة الأسطورة كلوزه من تدريب ألتاخ النمساوي

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أقيل الأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لكأس العالم، من تدريب نادي رايندورف ألتاخ النمساوي بعد تسعة أشهر من توليه المنصب، عقب تراجع الفريق لقاع الترتيب.
وقال كريستوف لانغلي المدير الإداري للنادي النمساوي في بيان يوم الاثنين: ميروسلاف كلوزه بذل قصارى جهده منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، كانت تجربة رائعة تواجده كمدير فني، وقبل ذلك كشخص في صفوف ألتاخ.
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وأضاف: رغم أن التغيير في منصب المدرب دائما ما يؤلم بشدة، فالشيء الأكثر أهمية هو البقاء بالدوري النمساوي الممتاز في موسم 2023 -2024.
وتعادل التاخ مع مضيفه ريد بول سالزبورغ حامل اللقب والمتصدر في مباراته الأخيرة بهدف لكل فريق، لكن هذه النتيجة لم تشفع لبقاء كلوزه الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014.
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