اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مدافع برشلونة أمام فينيسيوس في مباراة الأحد

برشلونة يعلن إصابة أراوخو

برشلونة - أ ف ب
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم الاثنين، أن مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو تعرض لإصابة في الفخذ خلال الفوز على ريال مدريد في "الكلاسيكو" الأحد.

وخاض الدولي الأوروغوياني كامل المباراة التي فاز فيها برشلونة 2-1 وسجّل هدفاً عكسياً ضد ناديه. لكن الانتصار أبعد النادي الكاتالوني في الصدارة بفارق 12 نقطة عن منافسه وغريمه الملكي.

وقال "بلاوغرانا" في بيان: رونالد أراوخو أصيب بإجهاد في العضلة المقرّبة لفخذه الأيسر ولن يتمكن من اللعب حتى تعافيه، من دون الإشارة إلى مدة غياب المدافع البالغ "24 عاماً" عن الملاعب.

وخاض أراوخو 22 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وزير المالية الإسرائيلي: الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 سنة وزير المالية الإسرائيلي: الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 سنة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط