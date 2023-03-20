تشافي بفخر: سيطرنا على ريال مدريد

أثنى تشافي المدير الفني لفريق برشلونة على لاعبيه عقب الفوز على ريال مدريد 2 - 1 مساء الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، قائلا إن ما تحقق فوز مهم للغاية.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله رونالد أراوخو لاعب برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة.

مادة اعلانية

وبعدها حسم برشلونة المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سيرجي روبرتو وفرانك كيسي في الدقيقتين 45 و90.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

واقترب برشلونة بذلك من حسم التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2018 - 2019، حيث يتبقى 12 مرحلة على نهاية المسابقة.

وحقق برشلونة الفوز الـ 22 له مقابل خسارتين وتعادلين في 26 مباراة خاضها حتى الآن بالدوري.

واحتفل تشافي بشكل كبير على جانب الملعب عقب تسجيل هدف الفوز في الثواني الأخيرة، حيث يدرك أهمية هذا الهدف الذي اقترب بالفريق من حسم لقب الدوري في أول موسم كامل لتشافي في منصبه.

وقال تشافي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو": فرضنا سيطرتنا وصنعنا العدد الأكبر من الفرص. فرض الفريق أسلوبه وعمل في الجانبين الدفاعي والهجومي. هو انتصار مهم للغاية بالنسبة لنا. أعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد.

وتفوق برشلونة بالفعل في الفرص الهجومية، حيث سدد لاعبوه 17 تسديدة خلال المباراة مقابل 11 تسديدة لريال مدريد.

وأهدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ما تعد أخطر فرص المباراة حيث سدد كرة خطيرة في الدقيقة 67 لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وجرى إلغاء هدف لماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد في الدقيقة 81 بداعي التسلل، بعد العودة لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

وقال تشافي: أعتقد أننا سيطرنا بشكل أكبر على المباراة أمام ريال مدريد. وأرى أننا كنا رائعين بشكل عام.

وبلغت نسبة استحواذ برشلونة على الكرة 54 %، علما بأنه كان قد استحوذ بنسبة 2ر35 % فقط في المباراة التي انتهت بفوزه على ريال مدريد في عقر داره 1 / صفر في كأس ملك إسبانيا في الثاني من مارس الجاري.