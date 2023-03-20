ديشان يكشف الحارس الأول لفرنسا ويؤجل إعلان القائد

‭ ‬قال ديدييه ديشان مدرب فرنسا يوم الاثنين إن مايك ماينان سيصبح الحارس الأول للمنتخب الوطني بعد اعتزال القائد هوغو لوريس عقب كأس العالم 2022 لكنه لم يعين قائدا جديدا حتى الآن.

واعتزل لوريس اللعب دوليا بعد خسارة منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين في ديسمبر كانون الأول الماضي تاركا حارس المرمى الأول وشارة القيادة شاغرين.

مادة اعلانية

وقال ديشان، الذي استدعى أيضا ألفونس أريولا وبريس سامبا، في مؤتمر صحفي قبل مباراة يوم الجمعة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام هولندا على ملعب فرنسا الدولي "سيصبح مايك ماينان الحارس الأول".



وغاب ماينان (27 عاما) حارس ميلان عن نهائيات كأس العالم بسبب الإصابة بينما تم استدعاء سامبا لاعب لانس للمرة الأولى.

لكن ديشان لم يذكر من سيرتدي شارة القيادة وسط مناقشات حول ما إذا كان كيليان مبابي، قائد باريس سان جيرمان في غياب ماركينيوس المصاب، سيقود الفريق بعد لوريس.

وقال: سأتخذ القرار في الأيام المقبلة. سيكون هناك نظام جديد للقيادة. من بين 23 لاعبا، سيكون هناك قائد ونائب قائد. إنه شيء يجب أن يحدث بشكل طبيعي. سيكون دائما في مصلحة الفريق.



وستلعب فرنسا في المجموعة الثانية مع هولندا وجبل طارق واليونان وأيرلندا التي ستواجهها في دبلن في 27 مارس.