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لقطة هدف أسينسيو

ريال مدريد: قرار حكم الكلاسيكو "قذر" ولعبنا ضد 12 لاعباً

العربية. نت
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وجهت قناة ريال مدريد الرسمية انتقادات لاذعة تجاه حكم مباراة الكلاسيكو التي خسرها نادي العاصمة في الوقت القاتل عن طريق هدف كيسي القاتل 2-1، مما وسع فارق الصدارة بينه وبين النادي الكاتالوني إلى 12 نقطة.

وانتقدت القناة الرسمية لريال مدريد الحكم دي بورغوس بينغوتيسيا وطاقمه المعاون في تقنية الفيديو "فار"، كما صوبت القناة سهام النقد تجاه المسؤول عن تقنية الفيديو في رابطة الدوري الإسباني.

وخصصت قناة ريال مدريد جزءا كبيرا من أخبارها ظهر يوم الاثنين لتحليل أداء الحكام في مباراة برشلونة والمواسم الأخيرة، وقالت: التحكيم الإسباني يمنح الألقاب.

وأثار هدف ماركو أسينسيو الذي ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 81 معظم الانتقادات، والذي كان من الممكن أن يمنح ريال مدريد الفوز ويقلص الفارق إلى ست نقاط، وتم اعتبار الخطوط التي وضعها حكم الفيديو بأنها "سخيفة ومعقدة"، ووصفت قناة ريال مدريد القرار بـ "القذر".

الحكم دي بورغوس في مباراة الأحد مع لاعبي ريال مدريد
الحكم دي بورغوس في مباراة الأحد مع لاعبي ريال مدريد



وعادت القناة إلى المباريات السابقة التي أدارها دي بورغوس لريال مدريد في الكلاسيكو، بداية من ركلة جزاء لويس سواريز ضد كيلور نافاس في كأس السوبر 2017، ثم طرد كريستيانو رونالدو بسبب الاحتجاج بعد ركلة جزاء محتملة من أوميتيتي، وقالت القناة أيضا: كان دي بورغوس حكم الفيديو في مباراة لاحقة بالدوري في "كامب نو" ولم يحتسب ركلتي جزاء محتملتين لفاران ضد راكيتيتش ولينغليه، لقد علمنا بالفعل أنه مع الحكم دي بورغوس سيتعين علينا اللعب ضد 12 لاعباً.

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