مذيع شهير يُطرد من وظيفته بسبب دفاعه عن أشرف حكيمي

فقد مذيع كولومبي شهير وظيفته وتم طرده من الإذاعة التي يعمل بها بعد تصريحاته التي دافع فيها عن أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي المتهم بالاغتصاب والتي أثارت جدلاً واسعاً.

واتهم أشرف حكيمي نهاية الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، بعدما توجهت فتاة إلى مركز شرطة في العاصمة الفرنسية باريس وتقدمت بشكوى تجاه اللاعب، بينما تولى الادعاء الفرنسي التحقيق مع أشرف.

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وانتقد أوسكار رينتريا تصرف الفتاة التي ذهبت إلى منزل حكيمي، وقال: أنا لا أصدق رواية الفتاة، أنا مؤمن أنه عندما تذهب امرأة إلى منزل لاعب ما، عليها أن تعرف ما ينتظرها، وما هي المخاطر التي قد تواجهها.

وأصدرت إذاعة "كاراكول" الكولومبية الشهيرة بياناً قالت فيه أن رينتريا لن يقدم برنامجه "إل بولسو ديل فوتبول" بعد الآن بسبب رحيله عن الإذاعة.



وعاد أوسكار رينتريا في حوار نقلته صحيفة "سيمانا" للحديث عن تصريحاته قائلاً: قلت إن ما حدث لا يعتبر جديداً، تم تقديم عدة شكاوى تجاه بعض اللاعبين، وبعضهم تمت معاقبتهم وآخرون لم يتم التعامل معهم، أكرر أن هذا رأيي ويستحق الاحترام مثل كل الآراء الأخرى.

وواصل: أنا متفاجئ بقرار الإذاعة مثلما تفاجأ الكثيرون، لكنه قرار وأقبله، وأشكر الجميع على رسائل الدعم التي تلقيتها.