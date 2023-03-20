موسيالا يغادر معسكر منتخب ألمانيا

رحل جمال موسيالا عن معسكر المنتخب الألماني لكرة القدم، مع استبعاد مشاركته بسبب تعرضه لتمزق خفيف في الفخذ.

ولا يتوقع أن يستدعي هانزي فليك المدير الفني للمنتخب، لاعبا بديلا ليحل مكان لاعب خط الوسط موسيالا "20 عاما".

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ويلتقي المنتخب الألماني، ممثل البلد المستضيف لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، منتخب بيرو في ماينز يوم السبت المقبل ثم يلتقي المنتخب البلجيكي في كولونيا بعدها بثلاثة أيام، في مباراتيه الوديتين.

ويعمل فليك على تجديد دماء وتصحيح مسار المنتخب الألماني بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، ويتوقع أن يكون موسيالا لاعب بايرن ميونخ من الوجوه البارزة للمنتخب.

ويلتقي بايرن ميونخ غريمه بوروسيا دورتموند في مباراة قمة بالدوري الألماني في أول أبريل المقبل، لكن أيا من نادي بايرن والاتحاد الألماني، لم يكشف مدة غياب موسيالا بسبب الإصابة.