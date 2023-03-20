يوفنتوس يهزم إنتر في الدوري الإيطالي

تغلب يوفنتوس على مضيفه إنتر ميلان 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثالث، حيث أهدر فرصة استعادة المركز الثاني الذي خطفه لاتسيو في وقت سابق من يوم الأحد بفوزه على جاره روما 1 - صفر.

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وسجل فيليب كوستيتش هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة تعرض لاعب إنتر دانيلو دامبروزيو للطرد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وهو المصير ذاته الذي تعرض له لياندرو باريديس لاعب يوفنتوس في الدقيقة ذاتها.